Записать уравнение касательной к графику функции у=5 sin x+2x-1 в точке x0=0 (Полное решение )
Алгебра
Записать уравнение касательной к графику функции у=5 sin x+2x-1 в точке x0=0 (Полное решение )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: y = 5sinx +2x-1; найти ур-е касат-ой Y в точке х0=0 Уравнение касательной: Y = f(x0)+f ' (x0)*(x-x0) f ' (x) = 5cosx +2 f '(0) =5+2=7 f(0) = 5*0 +2*0 - 1 = -1 Y = -1 +7(x-0) Y = 7x-1 уравнение искомой касательной или: Y-7X+1 = 0
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