Магазин завезли ящики с фруктами после того как продали 7 ящиков по 40 кг фруктов в ??агазине осталось 280 кг фруктов. Сколько килограммов фруктов привезли в магазин?

Математика

Магазин завезли ящики с фруктами после того как продали 7 ящиков по 40 кг фруктов в ??агазине осталось 280 кг фруктов. Сколько килограммов фруктов привезли в магазин?

Автор: Гость