Магазин завезли ящики с фруктами после того как продали 7 ящиков по 40 кг фруктов в ??агазине осталось 280 кг фруктов. Сколько килограммов фруктов привезли в магазин?
Математика
Магазин завезли ящики с фруктами после того как продали 7 ящиков по 40 кг фруктов в ??агазине осталось 280 кг фруктов. Сколько килограммов фруктов привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*40=280(кг)- продали 280+280=560(кг) - всего было Ответ : привезли 560кг фруктов
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