В треугольнике АВС проведены биссектрисы АD и СЕ. Найдите отношение площадей треугольников АЕD и АВС, если АВ = 21, АС = 28,и ВС = 20.

Математика
В треугольнике АВС проведены биссектрисы АD и СЕ. Найдите отношение площадей треугольников АЕD и АВС, если АВ = 21, АС = 28,и ВС = 20.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По основному свойству биссектрисы получаем, что AE = 196 / 16, EB = 140 / 16, BD = 60 / 7, DC = 80 / 7. Пусть ∠EAD = ∠DAC = α, ∠BCE = ∠ECA = β. Тогда:
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