В треугольнике АВС угол а-40гр,угол В-70гр.найдите Уго С

Математика
В треугольнике АВС угол а-40гр,угол В-70гр.найдите Уго С
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сумма всех углов любого треугольника 180 градусов, поэтому, чтобы найти угол С надо к углу А прибавить угол В, т.е. 40+70=110 и от 180-110=70. угол С = 70
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