В генеральный штаб с донесением выехал всадник со скоростью 18 км/ч , через 3 часа с ??ем же донесением вылетел почтовый голубь со скоростью 72 км/ч . кто из них раньше доставит донесение , если расстояние до штаба 72 км? объяс...
Математика
В генеральный штаб с донесением выехал всадник со скоростью 18 км/ч , через 3 часа с ??ем же донесением вылетел почтовый голубь со скоростью 72 км/ч . кто из них раньше доставит донесение , если расстояние до штаба 72 км? объясните как схему можно нарисовать.
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В генеральный штаб с донесением выехал всадник со скоростью 18 км/ч , через 3 часа с ??ем же донесением вылетел почтовый голубь со скоростью 72 км/...
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