Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки,пройдя за все это врем?? 37 километров . Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решите задачу методом составления уравнения.

Математика
Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки,пройдя за все это врем?? 37 километров . Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решите задачу методом составления уравнения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим собственную скорость лодки Х, тогда Х-3 её скорость против течения, а пройденный путь  3(Х-3.).   Х+3 - скорость лодки по течению и пройденный путь 2(Х+3). Составим уравнение: 3(Х-3) +2(Х+3)=37 3Х-9 +2Х+6=37 5Х= 37+9-6=40 Х=8 км/час
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