Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки,пройдя за все это врем?? 37 километров . Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решите задачу методом составления уравнения.

Математика

Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки,пройдя за все это врем?? 37 километров . Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решите задачу методом составления уравнения.

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