Корова - парнокопытное животное, лошадь - однокопытное. При перемещении по болоту, корова легко поднимает ноги, а лошадь с большим трудом. Почему? Кратко и понятно, пожалуйста)

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При вытаскивании ног из вязкой почвы под копытами лошади создается пониженное давление, и наружное атмосферное давление затрудняет движение ног. У парнокопытных животных при нажатии на почву копыта раздваиваются, а при вытаскивании ног сближаются, и вокруг них свободно проходит воздух. Короче, у коровы в копытах прорезь есть, там воздух проходит и ей легче