Корова - парнокопытное животное, лошадь - однокопытное. При перемещении по болоту, корова легко поднимает ноги, а лошадь с большим трудом. Почему? Кратко и понятно, пожалуйста)
Физика
Корова - парнокопытное животное, лошадь - однокопытное. При перемещении по болоту, корова легко поднимает ноги, а лошадь с большим трудом. Почему? Кратко и понятно, пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
При вытаскивании ног из вязкой почвы под копытами лошади создается пониженное давление, и наружное атмосферное давление затрудняет движение ног. У парнокопытных животных при нажатии на почву копыта раздваиваются, а при вытаскивании ног сближаются, и вокруг них свободно проходит воздух. Короче, у коровы в копытах прорезь есть, там воздух проходит и ей легче
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
№1 Say who did the following: 1) ….. went out for a walk. 2) ….. went to the doll’s house. 3) ….. took the meat. 4) ….. took the bedclothes...