Помогите с Русским Языком номер 460
Русский язык
Помогите с Русским Языком номер 460
Ответ(ы):
Гость:
КУЦЫЙ Куцый был высокий и тощий лис. Большие, острые уши, чуть раскосые глаза, а на морде всегда улыбка. У Куцего не было настоящего лисьего хвоста. Вместо пушистого хвоста у него был куцый обрубок. Принес его к нам в зоопарк охотник. На новом месте Куцый почувствовал себя как дома. Одна из лисиц хотела его укусить. Куцый ловко обернулся, схватил задиру за шиворот и задал ей трепку. После этого она и другие лисицы боялись к нему подойти. Ухаживал за лисицами дядя Леня. Когда он заходил в клетку, Куцый бросался к нему, вилял своим куцым обрубком и ласково заглядывал в лицо. Дядя Леня часто ласкал его. Лучший кусочек мяса перепадал Куцему чаще других лисиц.
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