Составить план по рассказу Астафьева стрижонок скрип

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Составить план по рассказу Астафьева стрижонок скрип
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Автор: Гость
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Гость:
1. Первые дни жизни Скрипа 2. Жизнь Скипа. 3.Стижонок Скрип подрос. 4. Обычии стрижей. 5. Битва с врагом. 6.Важное событие в жизни скрипа. 7.Самостоятельная жизнь. 8. История со скрипом. 9. Беспокойство стрижей. 10.Досвидания Скрип!
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