Составить план по рассказу Астафьева стрижонок скрип
Литература
Составить план по рассказу Астафьева стрижонок скрип
Ответ(ы):
Гость:
1. Первые дни жизни Скрипа 2. Жизнь Скипа. 3.Стижонок Скрип подрос. 4. Обычии стрижей. 5. Битва с врагом. 6.Важное событие в жизни скрипа. 7.Самостоятельная жизнь. 8. История со скрипом. 9. Беспокойство стрижей. 10.Досвидания Скрип!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст (мусыншы мысык) если кому то не видно учебник Артыкова 6 класс страница 128
Алгебра
Какое число и рациональное ? а) корень из 5, б) корень из 6,25 , в) - (минус перед корнем) ??орень из 4/9 (дробь) и г) 0, (11)