Перья- это приспособленность птиц к полету , так как... Продолжите ответ

Биология
Перья- это приспособленность птиц к полету , так как... Продолжите ответ
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Гость:
Создают наиболее обтекаемую форму во время полета 
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