Перья- это приспособленность птиц к полету , так как... Продолжите ответ
Биология
Перья- это приспособленность птиц к полету , так как... Продолжите ответ
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Создают наиболее обтекаемую форму во время полета
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