Напишите небольшой рассказ- реальную или придуманную историю на тему в гостях хорошо а дома лучше

Гость: Гость:

Однажды я был в гостях у своего лучшего друга. мы повеселились, поиграли, покушали и легли спать. заснул я с трудом: на новом месте было непривычно, как-то по чужому. да и семья у них готовит по другому. и чувствовал я себя как-то вовсе неуютно. на следующий день, когда же я пришел к себе домой, то я сразу почуял уют родного дома. и любимое мое блюдо:картошка с мясом, моя комната, спальное место и родные мне люди. да, действительно, в гостях хорошо, а дома - лучше!