Өздердің тұратын жерлеріңнің табиғатын сипаттарндар

Қазақ тiлi
Өздердің тұратын жерлеріңнің табиғатын сипаттарндар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
кай калада турасын..
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