Какое из чисел больше 17/24 или 5/8
Математика
Какое из чисел больше 17/24 или 5/8
Ответ(ы):
Гость:
17/24>5/8 вот ответ на здоровье
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
Mark: It is cold on my birthday. I have school on my birthday. Friends give presents and cards. We go out for lunch, And my birthday, and...
Русский язык
Распределите в два столбика слова в зависимости от того , как можно сказать о слов??. Оканчивается на ... Имеет окончание Слова. Справа , вода , ал...
Математика