Какое из чисел больше 17/24 или 5/8

Математика
Какое из чисел больше 17/24 или 5/8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17/24>5/8 вот ответ на здоровье
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