Домашняя работа 2. В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 70 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?
Математика
Домашняя работа 2. В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 70 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?
Ответ(ы):
Гость:
1) 70*4=28 (стр) занимает рассказ 2) 70-28=32 (стр) занимает повесть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Корова - парнокопытное животное, лошадь - однокопытное. При перемещении по болоту, корова легко поднимает ноги, а лошадь с большим трудом. Почему? ...
Русский язык
Английский язык
№1 Say who did the following: 1) ….. went out for a walk. 2) ….. went to the doll’s house. 3) ….. took the meat. 4) ….. took the bedclothes...