Найдите a и b : b-25=a-16
Алгебра
Найдите a и b : b-25=a-16
Ответ(ы):
Гость:
B=27, a= 18 и так дальше прибавляйте к этим числам по однерке и будет правильно
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