В треугольнике АВС угол С равен 90°. tgA=2корней 6.Найти cosA
Геометрия
В треугольнике АВС угол С равен 90°. tgA=2корней 6.Найти cosA
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такая тригонометрическая формула: tg^A+ 1 = 1/cos^A Подставляем: 24+1 = 1/ cos^A cos^A = 1/25 cosA = 1/5 (^ - квадрат)
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