В треугольнике АВС угол В прямой.Н - основание высоты, N - точка пересечения биссектрисы угла В со стороной АС,угол АСВ= 50.Найдите градусную меру угла NBH.Пожалуйста, решите подробно.

Геометрия

В треугольнике АВС угол В прямой.Н - основание высоты, N - точка пересечения биссектрисы угла В со стороной АС,угол АСВ= 50.Найдите градусную меру угла NBH.Пожалуйста, решите подробно.

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