В треугольнике АВС угол В прямой.Н - основание высоты, N - точка пересечения биссектрисы угла В со стороной АС,угол АСВ= 50.Найдите градусную меру угла NBH.Пожалуйста, решите подробно.
Геометрия
В треугольнике АВС угол В прямой.Н - основание высоты, N - точка пересечения биссектрисы угла В со стороной АС,угол АСВ= 50.Найдите градусную меру угла NBH.Пожалуйста, решите подробно.
Ответ(ы):
Гость:
BN - биссектриса прямого угла, поэтому угол ABN= угол NBC=0,5* угол АВС = 45 градусов. В прямоугольном треугольнике ВСН угол С равен 50 градусов по условию, поэтому угол НВС=180-90-50=40 градусов. Угол NBH= угол NBC-угол НВС=45-40=5 градусов. Ответ: угол NBH=5 градусов.
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