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3^x+2+3^x=90 ,2^x 2^x-2=3 помогите
Математика
3^x+2+3^x=90 ,2^x 2^x-2=3 помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З^x -это 3 в степени х?
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