В калориметр, содержащий лед массой 100 г при температуре 0 ° С, впустили пар, темпер??тура которой 100 ° С. Сколько воды окажется в калориметре после того, как весь лед растает?

Физика

В калориметр, содержащий лед массой 100 г при температуре 0 ° С, впустили пар, темпер??тура которой 100 ° С. Сколько воды окажется в калориметре после того, как весь лед растает?

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