В калориметр, содержащий лед массой 100 г при температуре 0 ° С, впустили пар, темпер??тура которой 100 ° С. Сколько воды окажется в калориметре после того, как весь лед растает?
Физика
В калориметр, содержащий лед массой 100 г при температуре 0 ° С, впустили пар, темпер??тура которой 100 ° С. Сколько воды окажется в калориметре после того, как весь лед растает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=∧*m1 Q=L*m2+св*m2Δt ∧*m1=L*m2+св*m2Δt ∧*m1=m2*(L+cΔt) m2=∧*m1/(L+cΔt) m=m1+m2 m=100+12,5=112,5г
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