2y в квадрате +5y+2=0
Алгебра
2y в квадрате +5y+2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2 и y=-1/2. обычное квадратное уравнение через дискриминант
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