Описание условий которые необходимоы для жизни растение пшенице помогите пожалу??ста

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Почитай Хорошо и найдешь. Пшеница может расти в широком диапазоне почвенно-климатических условий и разводится практически во всех сельскохозяйственных зонах, кроме тропиков. К более холодостойким культурам относятся только ячмень, картофель и некоторые кормовые травы; жара ей также не страшна, если не сочетается с высокой влажностью: в последнем случае выращивание становится нерентабельным из-за сильного ущерба, наносимого растению болезнями. Однако в целом выделяются два основных «пшеничных пояса» – между 30 и 55° северной широты и между 25 и 40° южной широты, где годовая норма осадков составляет в среднем 300–1100 мм. В самых холодных их частях культура ограничена районами, где в год выпадает 250–1000 мм осадков, а в самых жарких – где их годовое количество не выходит за пределы 500–1800 мм. Оптимальный урожай созревает при 250–1000 мм осадков в год и сезонном их распределении. Рост идет, пока температура не падает ниже 3° С и не поднимается выше 32° С при при оптимуме 25° С. Слишком ранний сев повышает шансы заболевания всходов и, как и запоздалый, чреват их зимним вымерзанием.Яровую пшеницу сеют с марта по май в зависимости от местных условий. Урожай обычно убирают, когда влажность зерна снижается до 13%. Яровой пшенице для созревания нужно около 100 безморозных дней. Более ранняя уборка, когда влажность зерна выше, требует его сушки, а более поздняя – снижает объем получаемой продукции, поскольку зерно начинает осыпаться из колосьев, а растения имеют тенденцию полегать. Озимую пшеницу выращивают и на зеленый корм скоту, который можно выпускать пастись, когда всходы достигают в высоту 13–20 см. Если на следующий год планируется собрать с этого поля урожай зерна, выпас прекращают с началом выхода растений в трубку. В некоторых районах США пшеницу сеют в смеси с озимыми бобовыми и скашивают на сено и силос перед началом цветения.