564×(y-39)=6768 Помогите решить уравнение 4 класс
Математика
564×(y-39)=6768 Помогите решить уравнение 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(y-39)=6768÷564 вот и решайте дальше не знаю))
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