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Настоятель монастыря на руси
Русский язык
Настоятель монастыря на руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игумен - настоятель мужского монастыря.
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