В двудвух сосудах находятся кислород и азот. Опишите, как идентифицировать газы.
Химия
В двудвух сосудах находятся кислород и азот. Опишите, как идентифицировать газы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород. При внесении лучины происходит возгорание. Азот. не поддерживает горение.
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