При каком значении b корень уравнения 2x – 3b = (-2) равен (-3)?
Алгебра
При каком значении b корень уравнения 2x – 3b = (-2) равен (-3)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставим "-3" вместо Х: 2*(-3)-3b=-2 -6-3b=-2 -3b=6-2 -3b=4 b=-4/3
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