Пылинка массой 10 грамм находится между горизонтальными пластинами,к которым приложено напряжение 5 кВ,расстояние между пластинами 5 см,каков заряд пылинки,если она весит в воздухе?

Физика

Пылинка массой 10 грамм находится между горизонтальными пластинами,к которым приложено напряжение 5 кВ,расстояние между пластинами 5 см,каков заряд пылинки,если она весит в воздухе?

Автор: Гость