Пылинка массой 10 грамм находится между горизонтальными пластинами,к которым приложено напряжение 5 кВ,расстояние между пластинами 5 см,каков заряд пылинки,если она весит в воздухе?
Физика
Пылинка массой 10 грамм находится между горизонтальными пластинами,к которым приложено напряжение 5 кВ,расстояние между пластинами 5 см,каков заряд пылинки,если она весит в воздухе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт=Fэ mg=qE E=U/d q=mgd/U q=0,01*10*0,05/500=0,000001Кл=1мкКл
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