Помогите пожалуйста. Рассмотри рисунок обведи красным карандашом стороны всех прямых углов
Математика
Помогите пожалуйста. Рассмотри рисунок обведи красным карандашом стороны всех прямых углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямые углы на прилогаемой картинке. всеуглы больше90* - тупые меньше 90* - острые улы прямые равны 90*
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