Кто готовится к ЕГЭ по информатике ? вы должны знать как это решается : Для кодиро??ания цвета фона web-страницы используется атрибут bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых...

Информатика

Кто готовится к ЕГЭ по информатике ? вы должны знать как это решается : Для кодиро??ания цвета фона web-страницы используется атрибут bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонентов в 24-битный RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, заданной тегом lt;body bgcolor="#008000"gt; ? 1) черный 2) серый 3) темно-зеленый 4) красный

Автор: Гость