Кто готовится к ЕГЭ по информатике ? вы должны знать как это решается : Для кодиро??ания цвета фона web-страницы используется атрибут bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых...
Информатика
Кто готовится к ЕГЭ по информатике ? вы должны знать как это решается : Для кодиро??ания цвета фона web-страницы используется атрибут bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонентов в 24-битный RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, заданной тегом lt;body bgcolor="#008000"gt; ? 1) черный 2) серый 3) темно-зеленый 4) красный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red=00, green=80, blue=00 Максимальное значение FF, 80 - это половина яркости Получаем зеленый средней яркости (травянистый).
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