Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летит со скорость?? 710м/мин а воробей 650м/мин Какое расстояние между воробьём и вороной будет через 2мин 30 сек если воробей вылетил на 2мин раньше?
Математика
Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летит со скорость?? 710м/мин а воробей 650м/мин Какое расстояние между воробьём и вороной будет через 2мин 30 сек если воробей вылетил на 2мин раньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию воробей будет лететь 2 мин 30 секунд, а ворона 30 секунд. Значит расстояние которое пролетит воробей равно 650*2,5=1625 м. Ворона пролетит 710*0,5= 355 м. Расстояние, которое будет между ними равно 1625+355=1980 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Витя за лето сделал на 18 макетов яхт меньше, чем Костя. Сколько макетов яхт сделал ??итя и сколько Костя, если Костя сделал в 7 раз больше макетов...
Математика
Математика