Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летит со скорость?? 710м/мин а воробей 650м/мин Какое расстояние между воробьём и вороной будет через 2мин 30 сек если воробей вылетил на 2мин раньше?

Математика

Воробей и ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летит со скорость?? 710м/мин а воробей 650м/мин Какое расстояние между воробьём и вороной будет через 2мин 30 сек если воробей вылетил на 2мин раньше?

Автор: Гость