Найди массу 12 конфет,если масса 4 таких конфет-29г.
Математика
Найди массу 12 конфет,если масса 4 таких конфет-29г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)29*3=87(г)-масса 12 конфет Ответ масса 12 конфет 87 грамм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из куска проводки согнули квадрат длиной 5 см . Затем разогнать проводку и сложили пятиугольник . Чему равна сторона такого пятиугольника ?
Русский язык
Трамвай велосипед стоьб дециметр листок паровоз в каких словах заканчивается глухими согласными звуками