Борт-борт сөзіне сөйлем

Қазақ тiлi
Борт-борт сөзіне сөйлем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канат борт-борт желіп келеді.
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