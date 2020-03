Помогите ;) нужно составить текст 6 предложений про музыки Америки

Гость: Гость:

Особенности формирования муз. культуры США, начавшегося в кон. 17 в., во многом определялись колониальным типом развития страны. Перенесённые на амер. почву муз. традиции Европы, Африки, позднее Азии усваивались и, взаимодействуя, трансформировались применительно к новым условиям; одновременно происходило зарождение новых, типично амер. муз. традиций, отражавших образ жизни и духовные запросы "молодой нации" (к сер. 19 в. в США сложился ряд традиций, отмеченных нац. характерностью: хор. пение, игра бэндов, представления т. н. минстрел-шоу, спиричуэлы и др.). Сформировавшаяся в целом к нач. 20 в. муз. культура США включает развитые формы муз. жизни, широко разветвлённую и разработанную систему спец. Features of forming of muses. cultures of the USA, beginning in kitty. 17 century, in a great deal determined by the colonial type of development of country. Carried on амер. soil of muses. traditions of Europe, Africa, were later than Asia mastered and, co-operating, transformed as it applies to new terms; at the same time there was an origin of new, typically амер. muses. traditions, reflecting the way of life and spiritual queries of "young nation" (to сер. 19 century there was a row of traditions to the USA, marked нац. characteristicness: choir. singing, game of бэндов, presentations of т. of н. минстрел-шоу, спиричуэлы and other). Formed on the whole to нач. 20 century of muses. the culture of the USA includes the developed forms of muses. lives, widely ramified and worked out system special.