Обозначьте род падеж слова карандашь ночь гараж сторож
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Обозначьте род падеж слова карандашь ночь гараж сторож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш - мужской род, именительный падеж; Ночь - женский род, именительный падеж; Гараж - мужской род, именительный падеж; Сторож - мужской род, именительный падеж.
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