Морфологический разбор слова серый (Лобишко)

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Морфологический разбор слова серый (Лобишко)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серый-прил., ( какой?) серый., ед. ч., м. р., Им.п., опред.
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