СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68˚. С рисунком

Геометрия
СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отрезок DМ- биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, если lt;СDЕ=68˚. С рисунком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Накрест лежащие углы при параллельных CD и MN и секущей DM равны))) ∠CDM = ∠DMN = 34° (биссектриса делит угол пополам))) при тех же параллельных и секущей DE соответственные углы равны)) ∠CDN = ∠MNE = 68° ∠DNM = 180° - 68° = 112° треугольник DNM получится равнобедренным)))
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