О чем рассказ рабочие дробят камень
Литература
О чем рассказ рабочие дробят камень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дениска – добрый мальчик, ценит дружбу, дорожит ею. ( рассказы «Друг детства», «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах».) Дениска много знает, много хочет узнать, умеет фантазировать. Дениска – наблюдательный мальчик, с поэтической душой, тонко чувствующий красоту. (из рассказа «Белые амадины».) Дениска мал, но в нём угадывается готовность к подвигу, стремление к героическому (рассказ «Рабочие дробят камень» (страшно прыгать с такой высоты, но если не прыгнешь, но если не прыгнешь, то перестанешь себя уважать). «Человек с голубым лицом». (Отец – пример для сына: он чуток, добр, скромен, мужественен).
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