Решите пожалуйста Представьте в виде многочлена выражения: а) (2m+5)(5-2m)+3m2; б) 10-(4p+1)(4p-1); в) 3m2-(2-5m)(5m+2); г) (2+3x)(3x-2)-9x2; д) (5-4a)(5+4a)-25; е) -10a4+(3a2-2b)(2b+3a2).

Математика

Решите пожалуйста Представьте в виде многочлена выражения: а) (2m+5)(5-2m)+3m2; б) 10-(4p+1)(4p-1); в) 3m2-(2-5m)(5m+2); г) (2+3x)(3x-2)-9x2; д) (5-4a)(5+4a)-25; е) -10a4+(3a2-2b)(2b+3a2).

Автор: Гость