Трамвай велосипед стоьб дециметр листок паровоз в каких словах заканчивается глухими согласными звуками

Русский язык
Трамвай велосипед стоьб дециметр листок паровоз в каких словах заканчивается глухими согласными звуками
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
велосипед столб  листок паровоз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение: -x-197/x+7= -21
Ответить
Математика
Токарь за 1 час обрабатывает 16 заготовок а его ученик 12.Над выполнением задания сн??чала 3 часа работал токарь затем токарь и ученик вместе работ...
Ответить
Қазақ тiлi
Борт-борт сөзіне сөйлем
Ответить
Английский язык
Помогите ;) нужно составить текст 6 предложений про музыки Америки
Ответить
Литература
Обяснизначения Озарена
Ответить