Придумайте пожалуйста 2 сложных предложения с союзами оттого что, затем чтобы. На ??ему 8 Марта
Русский язык
Придумайте пожалуйста 2 сложных предложения с союзами оттого что, затем чтобы. На ??ему 8 Марта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он стоял в очереди за цветами , затем чтобы порадовать любимую. 2. Парень заранее купил все в магазине , затем чтобы устроить сюрприз на восьмое марта.
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