Помогите пожалуста ! Ильхам должен был решить 95 задач,а Сахиб 60 задач. Через сколько времени количество задач,нерешённых Сахибом,станет в 2 раза меньше задач,нерешённых Ильхамом,если за один час Ильхам решает 7 задач,а Сахиб ...

Гость: Гость:

Пусть х - искомое количество часов. Тогда Ильхаму после х часов работы останется прорешать (95-7*х) задач. Сахибу останется прорешать (60-6*х) задач. Известно, что у Сахиба нерешенных задач будет в два раза меньше. Составим уравнение. 95-7*х=2*(60-6х) 95-7х=120-12х 12х+95-7х=120 95+5х=120 5х=120-95 5х=25 х=25:5 х=5 часов Ответ: через 5 часов количество задач,нерешённых Сахибом,станет в 2 раза меньше задач,нерешённых Ильхамом.