Почему озоновые дыры-опасное явление?
География
Почему озоновые дыры-опасное явление?
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Озо́новая дыра́ — феномен разрыва озонового слоя Земли, защищающего её от ультрафиолетового излучения Солнца, возникла предположительно в результате антропогенных воздействий. История Озоновая дыра диаметром свыше 1000 км впервые была обнаружена в 1986 в Южном полушарии над Антарктидой. Каждый август она появлялась, к декабрю или январю прекращая своё существование. Над Северным полушарием в Арктике образовывалась другая дыра меньших размеров. Последствия Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи. Озоновая дыра представляет опасность для живых организмов, поскольку озоновый слой защищает поверхность Земли от чрезмерных доз ультрафиолетового излучения Солнца.
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