Прямая y=37x+34 является касательной к графику функции y=x^3-6x^2+x-6. Найдите абсциссу точ??и

Алгебра
Прямая y=37x+34 является касательной к графику функции y=x^3-6x^2+x-6. Найдите абсциссу точ??и
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У = 37х +34  . В этом уравнении число 37 является угловым коэффициентом касательной. Угловой коэффициент касательной - это значение производной  данной функции в точке касания. Ищем производную. у' = 3x² -12x +1 3x² -12x +1 = 37 3x² -12x -36 =  x² -4x -12 = 0 По т. Виета х1 = -2  и  х2 = 6 Точек касания две. Их абсциссы -2   и   6
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