Как по английски будет колодец

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Как по английски будет колодец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 nik20061                  well-колодец
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