Используя данные, приведенные на рисунке, найдите ширину AB реки. Спасибо.
Геометрия
Используя данные, приведенные на рисунке, найдите ширину AB реки. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tg(50°) = AB / 20 AB = 20 * tg(50°) ≈ 20 * 1.19 ≈ 23.853 метра тангенс угла можно найти или по таблицам Брадиса В.М. или с помощью калькулятора или интернета)))
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