Решите уравнение: a) x²-7x=0 b) a²+14a=0 в) p²+18p=0 г) -4q²+6q=0

Алгебра
Решите уравнение: a) x²-7x=0 b) a²+14a=0 в) p²+18p=0 г) -4q²+6q=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x(x-7)=0 x₁=0    x-7=0            x₂=7  b) a(a+14)=0  a₁=0  a+14=0           a₂=-14 b)
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