Составьте рассказ о Канаде от имени геолога.Кратко и понятно но не 1 предложение
География
Составьте рассказ о Канаде от имени геолога.Кратко и понятно но не 1 предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая страна по величине после Российской федерации. Находиться в Северной Америке. Граничит с США и Гренландией. По Канаде протекает река Миссисипи. В Канаде суровый климат,потому что большая часть страны находится в ближе к северу
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