Что можно узнать о здоровье человека по анализу крови

География
Что можно узнать о здоровье человека по анализу крови
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно узнать какой у человека гемоглобин,есть ли у него какие-то кровеносные заболевания,нет ли глистов,можно узнать  пьёт ли человек,курит ли он,употребляет наркотики 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Повстречался с белым братом белым и братом какой падеж
Ответить
Геометрия
Если гипотенуза прямоунольного треугольника равна 2см, один из катетов 1см. Тогда ??торой катет чему равен ? Помогите
Ответить
Математика
(4475-3991)*50+2189*30= 1) 2) 3) 4)
Ответить
Українська мова
Склади й запиши речення, вживаючи подані іменники в родовому відмінку множені. Ол??вець, школяр, літера. маля, зошит, брат.
Ответить
Математика
Решите задачу по действиям. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг ??ругу из двух городов, расстояние между которыми 600км, и встрети...
Ответить