Что можно узнать о здоровье человека по анализу крови
География
Что можно узнать о здоровье человека по анализу крови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно узнать какой у человека гемоглобин,есть ли у него какие-то кровеносные заболевания,нет ли глистов,можно узнать пьёт ли человек,курит ли он,употребляет наркотики
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