Имеется 3 ящика, содержащих по 10 деталей. В первом ящике 8, во втором 7 и в третьем 9 с??андартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что две из трех вынутых деталей окажутся ст...

Математика

Имеется 3 ящика, содержащих по 10 деталей. В первом ящике 8, во втором 7 и в третьем 9 с??андартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что две из трех вынутых деталей окажутся стандартными

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