До одного роду належать усі іменники в рядку А Делі, Чернівці, Мехіко Б Стамбул, ??очі, Чикаго В Сена, Дністер, Міссурі Г Нікарагуа, Китай, Чилі Д Токіо, Сухумі, Онатріо Ответ Д

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До одного роду належать усі іменники в рядку А Делі, Чернівці, Мехіко Б Стамбул, ??очі, Чикаго В Сена, Дністер, Міссурі Г Нікарагуа, Китай, Чилі Д Токіо, Сухумі, Онатріо Ответ Д

Автор: Гость