Мое мнение на счет монархии и республики . что для меня лучше ?
Обществознание
Мое мнение на счет монархии и республики . что для меня лучше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монархия- единоличная власть. республика - форма правления, при которой власть находится в руках выбранного на определённый срок правительства. Всегда лучше республика, потому что при монархии у народа нет права выбора правительства.
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